DeepSeek: conheça a IA chinesa que está desafiando o ChatGPT

As ações das grandes empresas de tecnologia, caso da Nvidia, Microsoft e Meta, registraram grandes quedas nesta segunda-feira (27). O motivo é o temor gerado pelo sucesso do DeepSeek R1, um modelo de inteligência artificial de linguagem ampla e de código aberto desenvolvido por uma startup da China.

De acordo com analistas, a ferramenta evidencia que não são necessários chips avançados e caros para desenvolver uma IA de ponta. Em outras palavras, mostra que as sanções dos Estados Unidos podem ser ineficazes.

DeepSeek R1 é muito mais barata de se treinar

Nos últimos dias, a IA da China ultrapassou o ChatGPT como o aplicativo mais bem avaliado na App Store dos Estados Unidos.

como o aplicativo mais bem avaliado na App Store dos Estados Unidos. O DeepSeek-R1 foi projetado para lidar com tarefas complexas de raciocínio e tem apresentado resultados que vêm surpreendendo o mercado.

e tem apresentado resultados que vêm surpreendendo o mercado. O grande diferencial é o baixo custo da tecnologia, o que pode ameaçar a posição dominante dos principais players.

Para se ter uma ideia, o modelo chinês foi treinado ao custo de aproximadamente US$ 6 milhões , enquanto ferramentas como o Llama 3.1, da Meta, custaram mais de US$ 60 milhões para serem desenvolvidos.

, enquanto ferramentas como o Llama 3.1, da Meta, custaram mais de US$ 60 milhões para serem desenvolvidos. A empresa chinesa adota estratégias como o chamado aprendizado por reforço , que permite que os modelos aprendam por tentativa e erro.

, que permite que os modelos aprendam por tentativa e erro. Além disso, ativa apenas uma fração dos parâmetros do modelo para tarefas específicas, economizando recursos computacionais.

E melhora a capacidade dos modelos de processar dados e identificar padrões complexos.

A startup ainda adota um modelo parcialmente aberto , permitindo que pesquisadores acessem seus algoritmos.

, permitindo que pesquisadores acessem seus algoritmos. Isso democratiza o acesso à IA avançada e promove maior colaboração na comunidade global de pesquisa.

IA chinesa já superou o ChatGPT nos EUA (Imagem: One Artist/Shutterstock)

IA chinesa impressiona pela eficiência

Fundada em 2023 na China, a DeepSeek começou como um braço de pesquisa da High-Flyer, um fundo quantitativo de US$ 8 bilhões. Desde então, tornou-se uma das startups de IA mais comentadas no mundo. Sua missão inicial era desenvolver modelos de inteligência artificial eficientes com foco em pesquisa fundamental, em vez de buscar lucro imediato. Isso a diferencia de outras empresas que priorizam a comercialização rápida.

O fundador da startup é Liang Wenfeng, um gestor conhecido por sua atuação em tecnologia e finanças. Ele reuniu uma equipe formada por recém-formados de universidades de elite chinesas, como Tsinghua e Peking. Essa abordagem permitiu à empresa cultivar uma cultura de inovação e explorar caminhos não convencionais no desenvolvimento de IA.

IA chinesa enfrenta alguns desafios (Imagem: Pixels Hunter/Shutterstock)

Em entrevista recente, Wenfeng revelou que sua motivação para criar a DeepSeek foi científica, e não comercial. “O retorno financeiro imediato não era o objetivo; queríamos resolver os problemas mais difíceis do mundo”, disse ele.

Apesar do sucesso meteórico, a DeepSeek enfrenta desafios importantes. O principal deles diz respeito à censura, já que o modelo está sujeito a restrições governamentais chinesas que podem limitar sua adoção em mercados internacionais.

