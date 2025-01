DeepSeek desafia gigantes da IA com modelo econômico

A semana começou movimentada no setor de Inteligência Artificial com a ascensão da startup chinesa DeepSeek, fundada em 2024 por Liang Wenfeng. A empresa ganhou destaque ao lançar o modelo de linguagem de código aberto chamado R1, que promete competir diretamente com o ChatGPT da OpenAI. Especialistas estão analisando o impacto do R1, e muitos acreditam que ele pode transformar de forma significativa o panorama atual da IA.

O que torna o R1 da DeepSeek tão impressionante não são apenas suas capacidades tecnológicas, mas também a forma inovadora e econômica como foi desenvolvido. Segundo relatos de engenheiros da empresa ao The New York Times, o modelo foi treinado utilizando apenas 2 mil chips Nvidia, em comparação com os 10 mil usados pela OpenAI para treinar seus modelos em 2023.

Além disso, o custo total para treinar o modelo R1 foi de apenas 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 29 milhões). Esse valor é significativamente inferior aos 65 bilhões de dólares (R$ 315 bilhões) que a Meta anunciou como parte de seus investimentos em IA. O modelo da DeepSeek também consome menos energia, o que representa uma abordagem mais sustentável e econômica em relação aos gigantes da tecnologia dos Estados Unidos.

Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets, disse à Bloomberg que a eficiência econômica e energética do R1 tem causado preocupação entre os investidores tecnológicos norte-americanos. A entrada em cena da DeepSeek também abalou Wall Street. Segundo o The Wall Street Journal, na segunda-feira (27), as ações da Nvidia — maior fornecedora de chips para IA — sofreram uma desvalorização de 17%, resultando em uma perda de capitalização de mercado de 589 bilhões de dólares (cerca de R$ 2,97 trilhões). No total, a DeepSeek contribuiu para uma redução de 1 trilhão de dólares no valor das gigantes tecnológicas americanas.

O modelo R1 já conquistou milhões de usuários. Além de oferecer uma versão gratuita para navegadores, a DeepSeek disponibilizou um aplicativo que rapidamente alcançou o primeiro lugar em downloads na App Store, tanto nos Estados Unidos quanto na China.

No entanto, o rápido crescimento trouxe desafios para a startup. Em seu site oficial, a empresa revelou que sofreu “ataques maliciosos em grande escala” devido à alta demanda, forçando-os a limitar temporariamente novos registros.

Com um modelo de IA eficiente e acessível, a DeepSeek está atraindo atenção global e redefinindo padrões no setor de Inteligência Artificial. A startup não apenas apresentou uma alternativa viável aos modelos tradicionais, mas também despertou questionamentos sobre o domínio das empresas americanas no campo da IA, abrindo caminho para uma nova fase na competição tecnológica global.

