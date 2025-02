DeepSeek no Windows? Microsoft trabalha em integração com IA chinesa

A Microsoft continua expandindo seu suporte à inteligência artificial (IA), agora focando na integração do popular modelo da DeepSeek em seu ecossistema Copilot+ e outras plataformas.

Essa ação da gigante da tecnologia ocorre logo após o sucesso repentino da startup chinesa.

DeepSeek-R1 vai rodar em PCs Copilot+

O DeepSeek-R1, modelo de IA da DeepSeek, em breve poderá ser executado em PCs Copilot+, começando por dispositivos equipados com chips Qualcomm Snapdragon X. A integração se estenderá mais tarde a notebooks Copilot+ com processadores Intel Lunar Lake e AMD Ryzen AI.

Inicialmente, a Microsoft lançará uma versão ajustada do DeepSeek-R1 com 1,5 bilhão de parâmetros. Versões mais robustas, com 7 bilhões (7B) e 14 bilhões (14B) de parâmetros, serão disponibilizadas posteriormente.

Embora essas versões não sejam tão poderosas quanto os modelos originais com até 70 bilhões de parâmetros, a Microsoft garante que elas funcionarão de forma satisfatória em PCs Copilot+, oferecendo bom desempenho e precisão nas respostas.

Para otimizar o desempenho e o consumo de recursos, a Microsoft adotou técnicas como “quantização de baixa taxa de bits” e “transformadores de mapeamento para a NPU”. O resultado, segundo a empresa, permitirá que desenvolvedores criem aplicativos com tecnologia de IA eficientes para execução em PCs Copilot+.

Os modelos otimizados do DeepSeek para Copilot+ estarão disponíveis em breve através da extensão AI Toolkit para VS Code, inicialmente voltada para desenvolvedores.

Vale destacar que um dos principais requisitos para um computador ser considerado Copilot+ é possuir uma Unidade de Processamento Neural (NPU) com pelo menos 40 TOPS de desempenho. Essa capacidade permite que o PC execute tarefas de IA localmente, com menor dependência de serviços em nuvem.

A Microsoft não está se limitando à integração em PCs Copilot+. A empresa também está implementando o DeepSeek no Azure e no GitHub, demonstrando seu objetivo de tornar a tecnologia amplamente acessível.

