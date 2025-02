DeepSeek: nova lei propõe multa pesada para quem usar a IA chinesa nos EUA

O lançamento do DeepSeek, modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido na China, definitivamente está dando o que falar nos últimos dias. A IA chinesa abriu uma nova série de oportunidades, mas também tem gerado temores em governantes de alguns países.

A Austrália, por exemplo, baniu o chatbot de todos os sistemas e dispositivos do governo, alegando motivos de segurança nacional. Já nos Estados Unidos, as restrições ao uso da nova tecnologia podem ser ainda maiores.

Uso da tecnologia seria considerado uma infração

O senador republicano Josh Hawley propôs uma nova lei que prevê penalizar fortemente aqueles que usarem qualquer tecnologia de IA fabricada na China. O objetivo é “proibir os cidadãos dos Estados Unidos de avançar nas capacidades de inteligência artificial dentro da República Popular da China e para outros fins”.

Além disso, o projeto propõe a proibição da importação de tecnologia de inteligência artificial ou propriedade intelectual da China em até 180 dias após a promulgação da lei. Isso significa que qualquer pessoa que use ou distribua a DeepSeek estaria cometendo uma infração.

Relações estreitas entre China e chatbot preocupam os EUA (Imagem: Rokas Tenys/Shutterstock)

As punições incluem multas de até US$ 100 milhões (cerca de R$ 580 milhões) para entidades e US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para indivíduos. Os infratores também se tornarão inelegíveis para contratos federais, licenças e assistência financeira por cinco anos.

Se o projeto se tornar lei, os cidadãos dos EUA também serão proibidos de realizar pesquisa e desenvolvimento de IA na China, colaborar com entidades chinesas ou compartilhar pesquisas de inteligência artificial com pessoas chinesas vinculadas ao governo, ou aos militares do país asiático.

Chatbot chinês já virou sensação e atraiu olhares do mundo todo (Imagem: Poetra.RH/Shutterstock)

DeepSeek é considerada uma ameaça para outras gigantes do setor

A IA do DeepSeek foi projetada para lidar com tarefas complexas de raciocínio e tem apresentado resultados que vêm surpreendendo o mercado.

e tem apresentado resultados que vêm surpreendendo o mercado. O grande diferencial é o baixo custo da tecnologia , o que pode ameaçar a posição dominante dos principais players.

, o que pode ameaçar a posição dominante dos principais players. Para se ter uma ideia, o modelo chinês foi treinado ao custo de aproximadamente US$ 6 milhões, enquanto ferramentas como o Llama 3.1, da Meta, custaram mais de US$ 60 milhões para serem desenvolvidos.

A empresa chinesa adota estratégias como o chamado aprendizado por reforço , que permite que os modelos aprendam por tentativa e erro.

, que permite que os modelos aprendam por tentativa e erro. Além disso, ativa apenas uma fração dos parâmetros do modelo para tarefas específicas, economizando recursos computacionais.

E melhora a capacidade dos modelos de processar dados e identificar padrões complexos.

A startup ainda adota um modelo parcialmente aberto , permitindo que pesquisadores acessem seus algoritmos.

, permitindo que pesquisadores acessem seus algoritmos. Isso democratiza o acesso à IA avançada e promove maior colaboração na comunidade global de pesquisa.

