DeepSeek sofre ataque cibernético conforme usuários migram para startup chinesa de IA

A startup chinesa DeepSeek disse nesta segunda-feira, 27, que vai limitar temporariamente as inscrições devido a um ataque cibernético após o assistente de inteligência artificial da empresa ganhar popularidade repentina.

No início do dia, a startup também foi atingida por interrupções de serviço em seu site após seu assistente de IA se tornar o aplicativo gratuito mais bem avaliado disponível na App Store da Apple nos Estados Unidos.

A empresa resolveu os problemas relacionados à interface de programação de aplicativos e à incapacidade dos usuários de fazer login no site, segundo sua página de status. As interrupções de serviço nesta segunda-feira foram as mais longas da empresa em cerca de 90 dias e coincidem com sua alta popularidade.

Inteligência artificial com menor custo

Na semana passada, a DeepSeek lançou um assistente gratuito que, segundo a empresa, usa menos dados por uma fração do custo dos modelos estabelecidos, o que pode marcar um ponto de virada no nível de investimento necessário para a IA.

Alimentado pelo modelo DeepSeek-V3, que, segundo seus criadores, “está no topo da tabela entre modelos de código aberto e rivaliza com os modelos de código fechado mais avançados do mundo”, o aplicativo de IA cresceu em popularidade entre os usuários dos EUA desde seu lançamento em 10 de janeiro, segundo a empresa de pesquisa de dados de aplicativos Sensor Tower.

Esse marco destaca como a DeepSeek deixou uma profunda impressão no Vale do Silício, derrubando visões amplamente difundidas sobre a primazia dos EUA em IA e a eficácia dos controles de exportação de Washington visando os recursos avançados de chip e IA da China.

Competição com os EUA

As ações de tecnologia eram prejudicadas nesta segunda-feira, com os papéis da Nvidia e da Oracle despencando.

Os modelos de IA, do ChatGPT à DeepSeek, exigem chips avançados para alimentar seu treinamento. Desde 2021, o governo Biden ampliou o escopo de proibições destinadas a impedir que esses chips sejam exportados para a China e usados para treinar modelos de IA de empresas chinesas.

No entanto, os pesquisadores da DeepSeek escreveram em um artigo no mês passado que o DeepSeek-V3 usou os chips H800 da Nvidia para treinamento, gastando menos de 6 milhões de dólares.

Embora esse detalhe tenha sido contestado desde então, a alegação de que os chips usados eram menos potentes do que os produtos mais avançados da Nvidia que Washington tem buscado manter fora da China, além dos custos de treinamento relativamente baratos, levou executivos de tecnologia dos EUA a questionar a eficácia dos controles de exportação de tecnologia.

Pouco se sabe sobre a empresa por trás da DeepSeek, uma pequena startup sediada em Hangzhou, fundada em 2023, quando o Baidu, gigante dos mecanismos de busca, lançou o primeiro modelo chinês de linguagem de grande escala de IA.

Desde então, dezenas de empresas chinesas de tecnologia, grandes e pequenas, lançaram seus próprios modelos de IA, mas a DeepSeek é a primeira a ser elogiada pelo setor de tecnologia dos EUA por igualar ou até mesmo superar o desempenho dos modelos de ponta norte-americanos.

