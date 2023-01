Defensora pública do RJ que celebrou ataques em Brasília pode ser punida

Nesta segunda-feira, 9, a defensora pública do 2º Juizado Especial Cível de Niterói, Ana Lucia Bagueira, fez publicações com elogios aos ataques que aconteceram em Brasília no último domingo, 8. Nas redes sociais, ela manifestou apoio ás invasões e ainda escreveu: “O povo tem o poder, estou feliz”. Também foram publicadas imagens de pichações feitas pelos manifestantes, com críticas à imprensa. Em resposta, a defensora pública-geral do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardoso, afirmou que opiniões particulares e individuais de integrantes da defensoria, caso violem a lei, serão precisamente e devidamente apuradas pela corregedoria do órgão. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro informou ainda que repudia qualquer ato antidemocrático e reafirma seu compromisso com o Estado democrático de direito, conforme uma nota pública que já tinha sido divulgada pelo Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais. Eventuais irregularidades cometidas por integrantes do órgão serão encaminhadas para a corregedoria da corporação.

Leia também

Procurador critica atuação do governo do DF nas invasões em Brasília: ‘Calamitosa falta de preparo’



Juristas e ativistas cobram punições a envolvidos em depredações na Praça dos Três Poderes



*Com informações do repórter Rodrigo Viga