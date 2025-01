Defensores Públicos escolhem lista tríplice para cargo de Defensora Pública Geral da Bahia

Em uma eleição marcada por um alto índice de participação, 426 defensoras e defensores públicos estaduais escolheram, na manhã da última quinta-feira (23), os nomes que formarão a lista tríplice para a escolha da nova Defensora Pública Geral do Estado da Bahia (DPE/BA). A eleição, que aconteceu de forma on-line, teve Mônica Soares, Camila Canário e Laissa Rocha como as três primeiras colocadas.

O pleito, realizado através de um sistema eletrônico de votação desenvolvido pela própria DPE/BA, ocorreu entre 9h e 16h, com a possibilidade de votação à distância e presencial, na seção eleitoral instalada na sala do Conselho Superior, na sede da Defensoria, em Salvador. A eleição foi marcada pela baixa abstenção, com apenas um voto em branco.

Mônica Soares foi a mais votada, recebendo 247 votos (26,94%). Em seguida, Camila Canário ficou com 236 votos (25,74%) e Laissa Rocha obteve 228 votos (24,86%). A quarta colocada foi a defensora Firmiane Venâncio, com 205 votos (22,36%). A lista tríplice, formalizada em ata pela Comissão Eleitoral, será publicada no Diário Oficial Eletrônico, e o governador tem até 15 dias para fazer a nomeação.

“Parabenizo as candidatas, que o governador escolha a mais capacitada para gerir a Defensoria Pública, uma instituição democrática. Foi um processo democrático, que pela primeira vez foi composto por quatro candidatas mulheres. Desejo boa sorte à próxima DPG”, comentou a defensora pública geral em exercício, Soraia Ramos.