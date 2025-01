Defensoria Pública para questões de saúde tem novo local. Veja onde

Os brasilienses que precisarem de assistência jurídica para questões de saúde deverão se dirigir ao Espaço Conciliar, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), na quadra 909. O novo local de atendimento foi divulgado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e já está em funcionamento desde terça-feira (7/1).

De acordo com o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a mudança de local vai fortalecer a eficiência no atendimento à população. “A transferência do NAJ Saúde/DPDF para o Espaço Conciliar reforça o compromisso da instituição com a defesa dos direitos fundamentais, contribuindo para a eficiência do sistema de saúde e o bem-estar da população mais vulnerável”, afirmou Chupel.

Os atendimentos serão feitos em parceria com o Núcleo de Assistência Jurídica de Atendimentos Iniciais de Brasília e a Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz da DPDF (Semed/ DPDF).

Serviço

Horário: 8h às 18h, em dias úteis

Local: Espaço Conciliar, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) quadra 909, Módulo D/E, Bloco C, Edifício Juiz de Direito Josué Ribeiro de Sousa