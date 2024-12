Defesa aérea russa teria atingido avião da Embraer que caiu no Cazaquistão, diz funcionário dos EUA

Um funcionário dos Estados Unidos disse, nesta quinta-feira (26), que os primeiros indícios sugerem que o sistema antiaéreo da Rússia atingiu o avião que se acidentou no Cazaquistão, deixando 38 mortos. Os comentários do funcionário, que falou sob a condição do anonimato, ocorrem depois que alguns veículos reportaram que autoridades cazaques acreditam que o sistema antimísseis russo teria provocado o acidente na véspera, quando o avião da companhia Azerbaijan Airlines voava de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república russa da Chechênia.

O avião da Azerbaijan Airlines caiu enquanto viajava de Baku, a capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república russa da Chechênia. A autoridade acrescentou que, se a evidência for confirmada, ela exporia o que Washington chama de “imprudência” da Rússia em sua invasão da Ucrânia em 2022.

Nas últimas semanas, drones ucranianos atacaram a Chechênia, e a atividade de drones foi relatada perto das regiões russas da Inguchétia e da Ossétia do Norte antes do acidente. A Rússia foi rápida em alertar contra as “hipóteses” que circulam sobre a causa da queda da aeronave, um Embraer 190 de fabricação brasileira que caiu perto de Aktau, no oeste do Cazaquistão.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP