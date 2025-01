Defesa Civil alerta para chuvas intensas e ventos fortes em São Paulo

O estado de São Paulo está enfrentando um período de chuvas intensas, acompanhadas de temporais e ventos fortes, que têm causado transtornos significativos em diversas regiões. A Defesa Civil do estado, representada pelo tenente Maxuel Souza, emitiu um alerta à população sobre os riscos associados a essas condições climáticas adversas. Em Ribeirão Preto, foram registrados ventos de até 63 km/h, enquanto em Campinas, a força dos ventos resultou em 16 quedas de árvores. Na capital paulista, rajadas de vento de 65 km/h também provocaram a queda de árvores, algumas de grande porte. A Defesa Civil destaca que, embora as chuvas sejam rápidas, elas são intensas e podem persistir até a próxima semana.

A preocupação com deslizamentos de terra é crescente, especialmente em áreas vulneráveis como a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral. Recentemente, um deslizamento em Taubaté resultou na morte de três pessoas, evidenciando a gravidade da situação. A Defesa Civil orienta os moradores dessas regiões a ficarem atentos a sinais de risco, como rachaduras em paredes e portas emperradas. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199. Além disso, o governo do estado tem investido em infraestrutura para melhorar a resposta a desastres, incluindo a instalação de sirenes em áreas de risco e a compra de novos equipamentos.

O fenômeno climático La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico, está influenciando o clima no sudeste do Brasil, trazendo umidade da Amazônia e aumentando o risco de chuvas intensas. A Defesa Civil de São Paulo tem trabalhado para alertar a população sobre esses riscos, utilizando ferramentas como alertas via SMS. Os moradores podem se cadastrar para receber notificações enviando o CEP para o número 40199. A Defesa Civil também mantém suas redes sociais atualizadas com previsões do tempo e orientações para a população.

Tenente da Defesa Civil, Maxuel Souza, orienta para fortes temporais em São Paulo: