Defesa Civil alerta para fortes temporais em São Paulo e reativa gabinete de crise

A cidade de São Paulo, juntamente com outras regiões do Estado, está sob alerta devido à previsão de fortes chuvas que começaram no final da tarde de ontem e devem persistir até amanhã. Em resposta a essa situação, a Defesa Civil reativou o gabinete de crise para monitorar as condições climáticas e coordenar ações de resposta. Até o momento, não há registros de pontos de alagamento na capital, mas o Estado permanece em alerta. As concessionárias de energia e abastecimento de água estão em estado de prontidão para lidar com possíveis interrupções nos serviços, com 9.308 clientes já afetados pela falta de luz.

O tenente Maxuell de Souza, porta-voz da Defesa Civil, explicou que a chuva, originária do oeste paulista, está se deslocando em direção à capital e ao litoral. A previsão é de que a intensidade das chuvas aumente durante a noite e madrugada, devido à chegada de uma frente fria vinda do Sul do país. Essa frente fria pode provocar mais chuvas, ventos fortes e quedas de raios, elevando o risco de alagamentos em várias cidades. Ribeirão Preto já enfrenta problemas de alagamento, mas a população de todo o Estado deve permanecer vigilante.

A Defesa Civil orienta a população a evitar sair de casa durante os temporais, que podem durar até 40 minutos, e a buscar rotas alternativas caso sejam surpreendidos por alagamentos. A expectativa é que a frente fria perca força no final de sexta-feira (8), com uma melhora gradual do tempo prevista para o fim de semana. Para receber alertas da Defesa Civil, os moradores podem enviar um SMS com o CEP para o número 4199 ou acompanhar as redes sociais da instituição.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA