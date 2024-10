Defesa Civil alerta para novo temporal na região metropolitana e cidades do interior de São Paulo

As chuvas intensas que estão previstas para São Paulo a partir desta sexta-feira (18), já começaram a impactar algumas cidades do interior, como Rio Claro e Cruzeiro. O estado se encontra em alerta devido à possibilidade de novos temporais até o domingo (20). Em algumas áreas, o volume de precipitação pode atingir até 200 milímetros. Rio Claro já está enfrentando chuvas fortes, acompanhadas de ventos, raios e até granizo. Outros municípios, como Cruzeiro e São Bento do Sapucaí, também registraram temporais. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de grandes volumes de água e ventos que podem ultrapassar os 60 km/h. Na capital paulista e na região metropolitana, a previsão é de que a chuva acumule cerca de 95 mm entre sexta e domingo.

Há uma preocupação crescente com a possibilidade de um novo apagão, semelhante ao que afetou 3,1 milhões de consumidores na sexta-feira anterior (11). A Enel, responsável pela distribuição de energia, já restabeleceu o serviço para a maioria dos clientes e intensificará suas operações em resposta ao risco de tempestades. A Prefeitura de São Paulo está ciente da situação e reconhece a necessidade de monitorar os danos e prevenir novos problemas. Para a capital, a previsão indica pancadas de chuva durante a tarde e a noite de sexta-feira, com a possibilidade de temporais ao longo do fim de semana.

As temperaturas devem ser mais amenas, com máximas em torno de 20°C. A previsão de chuvas varia conforme a região do estado. Na capital e na região metropolitana, espera-se um total de 95 mm. No interior, como em cidades como Aracatuba, Bauru e Campinas, o volume pode chegar a 200 mm. O Litoral Norte deve registrar 150 mm, enquanto a Baixada Santista terá cerca de 100 mm. O Vale do Paraíba e Presidente Prudente devem ter 100 mm e 90 mm, respectivamente, e o Vale do Ribeira e Itapeva, 60 mm.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira