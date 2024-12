Defesa Civil alerta para riscos de tempestades em São Paulo

Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, a Defesa Civil de São Paulo está intensificando os alertas e medidas de prevenção contra tempestades. Recentemente, uma forte chuva de granizo atingiu Barueri, na região metropolitana, causando danos significativos. A Major Michele César, diretora da divisão de resposta da Defesa Civil do Estado, explicou que essas são chuvas típicas de verão, causadas pelo calor e umidade, que podem vir acompanhadas de ventos, granizo e raios. “São chuvas típicas de verão. Durante o dia, o calor excessivo e a humidade faz com que no final do dia aconteçam pancadas de chuva”, afirmou Michele. Além de Barueri, as cidades de Caeiras e Cajamar também foram afetadas.

A situação em Ubatuba é particularmente preocupante devido ao grande volume de chuva em um curto período. A Defesa Civil emitiu um alerta para a região, destacando a preocupação com áreas serranas e de risco, onde o solo já está saturado, aumentando o risco de deslizamentos. “Estamos com muitos acumulados tanto no litoral norte quanto o sul. E, qual é a preocupação? As áreas serranas e a população que mora em áreas de risco”, explicou Michele. A Major César enfatizou a importância de a população estar atenta a sinais de movimentação do solo, como inclinação de postes e rachaduras, e seguir as orientações enviadas por SMS ou notificações de celular. A tecnologia Cell Broadcast permite que alertas sejam enviados a todos os celulares em áreas de risco, independentemente de cadastro.

Para a virada do ano, a previsão em São Paulo é de chuvas típicas de verão, com pancadas no final da tarde. A Defesa Civil está monitorando todos os 645 municípios do estado, com atenção especial para regiões como Campinas e Vale do Paraíba. A Major César alertou para os riscos de se aventurar em áreas alagadas ou tentar remover árvores caídas, devido à possibilidade de fiação elétrica exposta. A população deve evitar áreas descobertas durante tempestades e seguir as orientações de segurança.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA