Defesa Civil anuncia 26 mortos após bombardeio israelense no norte de Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste domingo (17) que 26 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças, e pelo menos 59 estão desaparecidas após um bombardeio israelense contra um prédio residencial em Beit Lahia, no norte do território palestino. Após o ataque aéreo durante a madrugada de sábado para domingo, 26 corpos foram retirados dos escombros do imóvel de cinco andares destruído e pelo menos 59 pessoas permanecem presas, disse Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil. No dia 6 de outubro, o Exército israelense iniciou uma operação terrestre em larga escala no norte de Gaza para impedir que os combatentes do grupo islamista Hamas se reagrupassem na área. Em um comunicado, o Hamas denunciou um “massacre” que, afirma, faz parte da “guerra genocida (…) contra civis desarmados”. A Defesa Civil informou que 20 palestinos morreram em ataques israelenses em outras áreas de Gaza.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes