Defesa Civil da Bahia alerta sobre os riscos de fortes chuvas nos próximos dias

A previsão do tempo sinaliza que, a partir deste sábado (23), até a próxima terça-feira (26), o estado da Bahia será atingido por fortes chuvas. De acordo com informações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas podem variar de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h), cenário este que se tornará mais ameno a partir do próximo domingo (1/12), quando as chuvas podem variar de fracas a moderadas.

ALERTA LARANJA

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), existe a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa no extremo sul da Bahia.

A previsão indica elevados acumulados no decorrer do amanhã (23), que podem acontecer na forma de pancadas de chuva de alta intensidade. Neste cenário, existe o risco de deslizamento de terras, especialmente em encostas urbanas, e eventuais “quedas de barreira” às margens de rodovias.

No centro-sul e recôncavo baiano, considera-se moderada a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva isoladas de forte intensidade.