Defesa Civil de Estreito confirma uma morte em acidente na ponte entre MA e TO; 16 pessoas estão desaparecidas

No último domingo (22), uma tragédia ocorreu com a queda da ponte Juscelino Kubitschek, que conecta os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarópolis, em Tocantins. O incidente resultou na morte de pelo menos uma pessoa, além de deixar 16 indivíduos desaparecidos, segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que pelo menos oito veículos, incluindo dois caminhões que transportavam produtos químicos, despencaram no rio Tocantins.

Em resposta ao acidente, as autoridades locais emitiram um alerta à população, recomendando que evitassem o contato com as águas do rio, devido ao potencial risco de contaminação. O governo do Estado de Tocantins classificou a situação como um “alto risco à saúde pública” e anunciou que equipes técnicas serão mobilizadas para avaliar a qualidade da água e implementar medidas para mitigar a contaminação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também tomou providências, anunciando a interdição total da BR-226/TO. Além disso, investigações foram iniciadas para apurar as causas que levaram à queda da ponte. O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, declarou estado de emergência e solicitou a reparação imediata da estrutura.

Elias Junior, um vereador de Aguiarópolis, registrou em vídeo a queda da ponte e expressou sua preocupação com a falta de manutenção da estrutura. Ele ressaltou que a ponte, que já possui mais de 60 anos, era frequentemente alvo de reivindicações por parte da comunidade local, que clamava por melhorias e reparos.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a tragédia. “Acompanho com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitschek, entre os Estados do Tocantins e Maranhão. O ministro Renan Filho está no local com os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e autoridades nacionais e locais para prestar toda ajuda do governo federal na retomada do resgate das vítimas e apuração sobre o ocorrido. Meus sentimentos aos familiares das vítimas.”

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA