Defesa Civil de Minas Gerais confirma oito mortes por causa das chuvas

As chuvas intensas continuam a causar estragos em Minas Gerais, onde a Defesa Civil confirmou mais duas mortes, elevando o total para oito óbitos relacionados às condições climáticas adversas. As vítimas mais recentes são um casal que desapareceu durante as chuvas na cidade de Raul Soares, localizada na Zona da Mata, no dia 23 de dezembro. Além disso, 33 cidades do Estado estão em situação de anormalidade devido às chuvas, com 992 pessoas desalojadas e 148 desabrigadas.

Em Belo Horizonte, um desabamento de um imóvel em construção no bairro São Gabriel mobilizou a Polícia Militar e a Defesa Civil municipal, deixando nove moradores ilhados por cerca de cinco horas. A situação em Minas Gerais reflete um problema recorrente em várias regiões do Brasil durante o período de chuvas. Em São Paulo, por exemplo, a preocupação com a energia elétrica é constante, como destacou o prefeito Ricardo Nunes em recente entrevista.

Todos os anos, as chuvas de dezembro trazem consequências que variam em gravidade, mas sempre geram incômodo para a população. A repetição desses eventos sem melhorias significativas na infraestrutura e no planejamento urbano é um ponto de crítica entre especialistas e autoridades.

*Com informações de Rodrigo Costa