Defesa Civil de Petrópolis chega ao litoral de São Paulo para ajudar nos trabalhos

O secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, Gil Correia Kempers, e a equipe que atuou na tragédia na região serrana do Rio de Janeiro no início de 2022s chegaram a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para compartilhar experiências e ajudar nos trabalhos. Entre as orientações passadas pelos profissionais está a criação do plano de ação para interdições emergenciais e polígonos de risco remanescente, conselhos sobre gerenciamento de donativos e cadastramento de voluntários, além da emissão de boletins informativos para a imprensa e a integração do gabinete de crise. Outra orientação da Defesa Civil de Petrópolis é que as frentes de trabalho no litoral norte de São Paulo façam a contratação de técnicos geólogos para verificar possíveis demolições ou até mesmo reconstruções de imóveis. Em Petrópolis, a tragédia deixou mais de 240 mortos.

*Com informações do repórter David de Tarso