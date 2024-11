Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas e granizo em diversas cidades

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas para diversas cidades das regiões Norte, Noroeste e Centro-Oeste, além do Vale do Paraíba, em relação à possibilidade de chuvas moderadas, granizo e raios nesta sexta-feira, 1º de novembro. Municípios como Bauru, São José dos Campos e São José do Rio Preto estão entre os locais que podem ser impactados. As precipitações devem ocorrer por um período de uma a duas horas, com risco de alagamentos e quedas de árvores. De acordo com o meteorologista Cleber Souza, as chuvas são resultado da combinação do calor do dia, umidade proveniente do oceano e o deslocamento de umidade da região amazônica. Radares meteorológicos já detectaram a presença de células de chuva com intensidade moderada, além de ventos que podem causar danos. A instabilidade em Mato Grosso do Sul também pode trazer chuvas para a região Oeste paulista.

A Defesa Civil orienta a população a evitar permanecer em áreas abertas durante as chuvas e a se manter afastada de objetos altos, como árvores e postes. Em situações de ventos fortes, é fundamental ter cuidado com a possibilidade de quedas de árvores e estruturas. Aqueles que se encontram em áreas de encosta devem estar atentos a sinais de movimentação do solo, que podem indicar deslizamentos. Caso um fio elétrico caia sobre um veículo, a recomendação é que a pessoa permaneça dentro do carro e entre em contato com os serviços de emergência. A segurança deve ser a prioridade durante esses eventos climáticos, e a população é incentivada a seguir as orientações da Defesa Civil para minimizar riscos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA