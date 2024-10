Defesa Civil de São Paulo confirma quarta morte após temporal

A Defesa Civil de São Paulo confirmou a quarta morte causada pelos fortes ventos e chuvas em São Paulo. Segundo a entidade, agora a vítima foi uma morte de uma mulher de 25 anos em Jundiaí, no interior paulista. A jovem foi encontrada no interior de um automóvel após as águas na região baixarem.

O estado de São Paulo tem sofrido com fortes temporais causadas por um ciclone que atinge o sul do país e os vizinhos Uruguai e Argentina.