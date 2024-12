Defesa Civil de SP emite primeiro alerta sonoro sobre chuvas intensas em Campinas

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta sonoro para a população de Campinas, informando sobre a possibilidade de chuvas intensas que podem resultar em enxurradas e inundações. Em comunicado, a Defesa Civil do Estado informou que, às 22h21 da quarta-feira, 25, “emitiu o primeiro alerta via Cell Broadcast em situação real”, o que representa um “marco histórico” para a força. “Classificado como modelo severo, o alerta foi enviado de forma preventiva para alertar a população sobre o risco de enxurradas e inundações, com validade de 2 horas”, completou a Defesa Civil.

A decisão de emitir o aviso foi fundamentada em dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que indicou um cenário de alto risco hidrológico na região. Com o intuito de alertar a população sobre os perigos iminentes, a Defesa Civil espera que os moradores adotem medidas de precaução. O sistema de alerta busca garantir uma resposta ágil e coordenada entre a Defesa Civil, as autoridades locais e a comunidade, minimizando os impactos das condições climáticas adversas.

A emissão do alerta gerou um clima de apreensão entre os cidadãos, que passaram a discutir amplamente o tema nas redes sociais, tornando “Campinas” e “Defesa Civil” tópicos de destaque nas plataformas digitais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias