Defesa Civil faz testes com sirenes para prevenção de acidentes no litoral norte de SP

Com expectativa de chuvas fortes para este verão, a Defesa Civil tem reforçado ações no litoral norte de São Paulo para minimizar riscos. Neste sentido, o órgão instalou sirenes e realizou um treinamento na Barra do Sahy, em São Sebastião, local onde neste ano mais de 60 pessoas morreram por conta dos deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas durante o Carnaval. O treinamento consistiu em identificar os potenciais riscos e instruir os moradores da região a, ao ouvirem o sinal, procurarem um ponto de encontro para, em seguida, serem levados para locais seguros, como casas de parentes e abrigos provisórios fornecidos pela Prefeitura, até que o risco passe. No caso da ocorrência de temporais, os radares meteorológicos irão avaliar os riscos de cada região e emitir um alerta para que as sirenes toquem alertando os moradores. A cidade do Guarujá também vai receber os equipamentos de alerta.

Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira, deu mais detalhes sobre a ação: “Esse é o primeiro passo que a gente dá no Estado. Em outras regiões também está sendo feita essa ferramenta de prevenção, ela toca antes do acidente. É importante que toda a população esteja treinada, sabendo como proceder, para que a gente possa fazer o encaminhamento para um abrigamento seguro, para um local digno. É uma ferramenta que evita acientes, evita a perda de vidas e mitiga os danos”.

*Com informações do repórter David de Tarso