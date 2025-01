Defesa Civil prorroga alerta e mantém gabinete de crise para chuvas em SP; veja novas datas

A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta preventivo para chuvas persistentes e volumosas até o próximo domingo, 4.

O órgão estadual também manteve o grupo de trabalho presencial que atua em emergências relacionadas às chuvas. A princípio, ele atuaria entre segunda e terça, dias 27 e 28.

“A continuidade das chuvas pode impactar o tráfego, a infraestrutura e a segurança da população em todo o estado”, informou a Defesa Civil.

O fenômeno meteorológico que motivou a mobilização do gabinete de crise é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que começa atuar no estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, 29.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a ZCAS mantêm a formação de nuvens carregadas, com previsão de acumulados significativos de chuva nos próximos dias.

O fenômeno eleva os riscos de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. As áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos.

A Defesa Civil reforça a necessidade de que a população adote medidas de segurança e fique atenta a sinais de instabilidade em áreas de risco. Entre as principais orientações estão:

– Evitar transitar por locais alagados;

– Monitorar encostas e terrenos que possam apresentar movimentação de solo;

– Manter bueiros e calhas desobstruídos para reduzir os riscos de enchentes;

– Buscar locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos.

