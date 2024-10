Defesa Civil solicita que empresas de energia se preparem para tempestade em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo notificou as empresas de energia para um novo temporal previsto nesta sexta-feira (18). As condições climáticas esperadas incluem ventos que podem atingir velocidades superiores a 60 km/h. Na comunicação, a Defesa Civil solicita que as concessionárias desenvolvam um plano de contingência. O objetivo é reduzir os impactos que as condições adversas podem causar, especialmente em relação a danos e interrupções no fornecimento de eletricidade. O novo alerta para a possibilidade de fortes tempestades com ventos é válido para o período de sexta (18) a domingo (20). A previsão indica acumulado de até 200 milímetros de chuva em algumas regiões. Além da notificação, a Defesa Civil convocou as empresas para uma reunião, marcada para esta quinta-feira (17), para discutir medidas preparatórias para os eventos climáticos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

