Defesa de Chiquinho Brazão pede ao STF transferência de presídio

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) foi denunciado pelo MP como um dos mandantes do assassinato de Marielle Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados – 13.set.2023

A defesa do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) pediu nesta 2ª feira (27.mai.2024) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a transferência do congressista para a penitenciária federal em Brasília.

Brazão está preso desde março deste ano no presídio federal de Campo Grande em função das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), em 2018.

No documento, os advogados alegam cerceamento de defesa e afirmam que a transferência é necessária para que o deputado possa se defender no processo de cassação em tramitação na Câmara dos Deputados, aprovado pelo Conselho de Ética da Casa Baixa em 15 de maio.

Além disso, a defesa pediu que o sistema de monitoramento de conversas da penitenciária seja desligado. Segundo o advogado Cleber Lopes, a medida, que é um procedimento de segurança de presídios de segurança máxima, é ilegal.

“Todas as conversas entre o peticionário e seus advogados vêm sendo acompanhadas por áudio, vídeo e pela presença de agentes penitenciários na linha do interfone utilizado para o contato entre o custodiado e a defesa”, afirmou Lopes.

A defesa também quer que Chiquinho Brazão preste depoimento à PF. Mais cedo, Alexandre de Moraes autorizou o depoimento do ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa.

Os irmãos Chiquinho e Domingo Brazão, além de Rivaldo Barbosa, foram denunciados ao Supremo pela PGR (Procuradoria Geral da República) por homicídio e organização criminosa.

Todos estão presos por determinação de Moraes pelo suposto envolvimento no assassinato da vereadora.

Com informações da Agência Brasil.