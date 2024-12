Defesa de Diddy acusa governo dos Estados Unidos de o estar espionando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A defesa do rapper americano Sean “Diddy” Combs acusou o governo dos Estados Unidos de estar espionando o artista enquanto ele é mantido preso. O magnata da música está sob custódia desde setembro e aguarda pelo seu julgamento, previsto para maio do ano que vem.

De acordo com o portal americano TMZ, os advogados do artistas afirmam que os seus direitos foram violados, o que teria comprometido a capacidade do cantor de se preparar para o seu julgamento de maneira justa.

Os representantes do músico ainda alegam que o governo dos Estados Unidos estaria recebendo a colaboração de funcionários do Federal Bureau of Prisons (BOP), agência federal responsável pela administração de prisões e instalações federais que operam no país.

Ainda segundo o TMZ, a defesa de Combs acredita que o governo estaria monitorando as comunicações do artista, incluindo anotações compartilhadas entre ele e o seu advogado, que teriam sido fotografadas por um funcionário prisional.

A partir desses registros, os promotores de Justiça teriam sido capazes de impedir a soltura do rapper sob fiança. Três pedidos de fiança abertos pela equipe de Combs já foram negados até o momento.

Preso em um centro de detenção de Nova York, nos Estados Unidos, desde 16 de setembro, o músico está detido por uma série de acusações de extorsão, abuso e tráfico sexual, dentre outros crimes.

Leia Também: Caso da atriz que ‘morreu em ritual espiritual’ tem reviravolta