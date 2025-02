Defesa de Eduardo Costa se manifesta após pedido de prisão

Após o Ministério Público do Rio de Janeiro pedir a prisão de Eduardo Costa, por conta de uma treta antiga com Fernanda Lima, a defesa do cantor se manifestou. Em nota oficial enviada ao Metrópoles, a assessoria jurídica do artista disse desconhecer o pedido e garantiu que ele será notificado apenas para prestar esclarecimentos.

“A defesa do cantor Eduardo Costa, em nota oficial, informa que desconhece eventual mandado de prisão expedido. O que se tem conhecimento é que o cantor será notificado para prestar esclarecimentos nos autos, o que fará em tempo hábil”, diz o documento.

Por fim, o comunicado reforça “que o artista, inclusive, está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos, por meio de seus advogados”.

