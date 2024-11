Defesa de Felipe Prior diz que ex-BBB “tem convicção de que uma injustiça foi cometida” em nova condenação por estupro

“Existe, no entanto, uma discussão jurídica nesse caso com a qual a sociedade brasileira há de se deparar mais cedo ou mais tarde: a necessidade de violência ou ameaça para a prática de estupro, tal qual o crime existe atualmente. Legislações em todo o mundo, nos últimos anos, foram alteradas para prever que o mero desrespeito ao consentimento já constitui estupro, mas isso não ocorreu na lei brasileira. Até que haja a devida alteração legislativa, nosso crime de estupro exige a violência física ou a ameaça, e não apenas o dissenso da possível vítima, como meios de constranger alguém a manter relação sexual.”

A defesa do ex-BBB Felipe Prior, condenado em um novo caso de estupro , afirmou que o arquiteto “tem convicção de que uma injustiça foi cometida”. Por meio de nota enviada ao Metrópoles, o escritório Kehdi Vieira Advogados, que representa Prior, informou que continuará lutando para provar a inocência do ex-BBB.

Os advogados de Prior informam ainda que o caso é delicado para o ex-BBB, mas que ele tem certeza da inocência dele e isso ficará provado na Justiça. Vale lembrar que esta é a segunda condenação de Prior pelo mesmo crime.

“Esse assunto é muito importante no caso do Felipe, já que ali não houve prática de violência alguma e nem qualquer ameaça, mas gera insegurança à população como um todo. Sempre que se excede as linhas da legalidade para imputar a prática de crime a alguém, vamos mal como sociedade.”