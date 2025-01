Déficit comercial dos EUA atinge US$ 78,19 bilhões em novembro

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira, 7 de janeiro, que o déficit comercial do país aumentou 6,2% em novembro de 2024, alcançando a marca de US$ 78,19 bilhões. Esse resultado ficou acima das expectativas de analistas da FactSet, que projetavam um saldo negativo de US$ 77 bilhões. Além disso, o débito registrado em outubro foi levemente ajustado para baixo, passando de US$ 73,84 bilhões para US$ 73,61 bilhões.

Em termos de comércio exterior, as exportações norte-americanas cresceram 2,7% em novembro, totalizando US$ 273,37 bilhões. Por outro lado, as importações também apresentaram um aumento, subindo 3,4% e atingindo US$ 351,56 bilhões no mesmo período.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias