Delação premiada revela comércio de dados de cartões para golpistas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (9/1), a Operação Insistência com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias.

As investigações tiveram início em 2020, com base em um Acordo de Colaboração Premiada firmado por um dos envolvidos. Durante os trabalhos, constatou-se que o grupo criminoso atuava na subtração de recursos no sistema bancário e na comercialização ilegal de dados de cartão de crédito das vítimas.

Nesta fase da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal.