Delator do PCC escapou da morte duas vezes antes de ser executado em Guarulhos

O assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do PCC e corretor de imóveis, ocorreu após outras duas tentativas “frustradas”. Ele foi executado com dez tiros de fuzil após desembarcar de um voo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último dia 8.

Segundo informações do Metrópoles, quatro meses antes de ser morto, ele chegou a registrar um Boletim de Ocorrência por ameaça.

Gritzbach era jurado de morte pelo PCC e investigado por suposto envolvimento na morte de dois integrantes da organização — entre eles Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta.