Delegacia de Vinhedo inicia investigação para apurar queda do avião da Voepass

A Delegacia de Vinhedo, no interior de São Paulo, deu início a um inquérito policial para apurar as circunstâncias da queda do avião da Voepass, que resultou na morte de 62 pessoas. As investigações estão em andamento, com a colaboração de agentes penitenciários da região de Campinas, que estão utilizando equipamentos antidrone para garantir a preservação do local do acidente. O Corpo de Bombeiros finalizou o resgate dos corpos nos destroços do avião, que era um modelo ATR 72-500 e caiu em um condomínio residencial em Vinhedo. A responsabilidade pela análise dos destroços foi atribuída ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Os dois gravadores de voo foram enviados para Brasília, onde um relatório preliminar deve ser elaborado em até 30 dias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (9). A aeronave transportava 58 passageiros e 4 tripulantes, e nenhum sobreviveu. Até o final da tarde deste domingo (11), pelo menos 12 corpos já haviam sido identificados. Um corpo foi liberado para os familiares e outros sete teriam o processo finalizado ainda hoje, segundo o governo de São Paulo, mas essa informação não foi confirmada. O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo está encarregado da identificação das vítimas, recebendo todos os 62 corpos. Aproximadamente 40 famílias já forneceram informações para auxiliar nesse processo. Em resposta à tragédia, o governo estadual decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas.

Publicado por Felipe Cerqueira

Leia também

Dados das caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo são 100% extraídos



Familiares de vítimas de acidente aéreo alertam sobre perfis fraudulentos nas redes sociais



*Reportagem produzida com auxílio de IA