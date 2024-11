Delegada aposentada é encontrada morta em casa; filho é preso

A delegada aposentada Suely Márcia Giron de Paula, de 70 anos, foi encontrada espancada e morta dentro de casa, na manhã desta terça-feira (19/11) em Barbacena, Minas Gerais. O filho dela é suspeito do homicídio e foi preso pela Polícia Civil.

Uma testemunha compareceu ao 13º Departamento de Polícia e afirmou ter visto o suspeito agredindo a mãe, segundo a PCMG. Ainda de acordo com a testemunha, havia sangue no imóvel.

Diante da denúncia, equipes das polícias Civil e Militar se deslocaram até a casa da vítima, localizada no Bairro Jardim, e a encontraram ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher morreu ainda dentro do imóvel.

O filho da vítima foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Plantão em Barbacena. A motivação do crime ainda não foi revelada.

