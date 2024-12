Delegado associa aumento de 45% em homicídios em cidade baiana à disputa pelo tráfico de drogas

Nem chegou à metade exata do mês, e Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, já registrou um aumento de 45% em homicídios em comparação ao ano de 2023. Até o momento já ocorreram 80 assassinatos ante 55 de 2023. Ao Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o delegado regional Roberto Leal atribuiu a escalada de mortes à disputa pelo tráfico de drogas na região.

”Infelizmente nós temos que entender que vivemos em Jequié uma situação de disputa pelo tráfico e infelizmente também os matadores desses grupos acabam sendo os mesmos. Por isso que nós temos que investigar não apenas o homicídio em si, os executores, aquelas pessoas que intermediaram, os mandantes desses crimes e tráfico em relação ao fato”, disse o delegado em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13), em Itaquara, no Vale do Jiquiriçá.

O agente informou, no entanto, que já outros crimes, como roubos e furtos de celulares, houve diminuição de casos.