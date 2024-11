Delegado brasileiro é escolhido Secretário-Geral da Interpol

O encontro termina no dia 7 de novembro, com a eleição das sedes para as próximas assembleias, que ocorrerão em 2026, 2027 e 2028. Segundo a Polícia Federal, as reuniões visam a cooperação internacional e combate ao crime organizado.

O mandato de Urquiza dura cinco anos e é válido a partir de 2025. “Trata-se da primeira vez, em cem anos de história da Interpol, que a organização será comandada por um nacional de um país em desenvolvimento”, informou a PF.

QUEM É VALDECY URQUIZA

Valdecy Urquiza nasceu no Maranhão e atua na Polícia Federal há quase 20 anos. Ele é formado em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e possui especialização em Energia, Meio Ambiente e Recursos Naturais pela PUC-SP.

Além disso, Urquiza acumula passagens acadêmicas pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (Jica), em Tóquio e pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, onde estudou Justiça Criminal e Ciências Políticas.

Valdecy começou a sua carreira como analista na Caixa Econômica Federal em 2000 e em 2007 passou aa atuar junto a PF, como encarregado de Polícia. Em sete anos, tornou-se Líder de Assuntos Internacionais da corporação.

Em 2015, começou a atuar na Interpol, como Líder da Central Nacional da Corporação no Brasil. Em 2021, tornou-se Vice-Presidente para as Américas, mesmo ano em que voltou a atuar na PF, como Líder de Cooperação Legal Internacional