Delegado Cezar Luiz Busto de Souza assume superintendência da PF em Brasília

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, efetivou Cezar Luiz Busto de Souza como superintendente regional da Polícia Federal, em Brasília. O delegado exercia a função de forma interina desde 10 de janeiro de 2023, quando o interventor federal na segurança pública do DF, Ricardo Capelli, dispensou o delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos do cargo.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (20/1). Cezar Luiz já atuou como diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF. Também foi superintendente em Maringá (PR).

A efetivação do delegado ocorre um dia após troca de diversos superintendentes regionais da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o país.

As mudanças de comando na PF ocorreramm em 18 estados: Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Paraná, Pará, Amazonas, Minas Gerais.