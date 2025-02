Delegado da Polícia Civil morre em acidente na BR-101 no Sul da Bahia

O delegado João Mendes da polícia civil, morreu no começo dessa tarde de quinta-feira (06) no Hospital de Base de Itabuna, após se envolver em um grave acidente de carro em trecho da BR-101, entre o município de Itabuna e Buerarema, no Extremo Sul da Bahia.

Segundo informações do Blog político do sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias, o comodante se envolveu em um acidente automobilístico enquanto voltava para casa. Ele foi rapidamente socorrido e levado ao hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico imediato mas não sobreviveu.