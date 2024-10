Delegado investigado no caso Marielle pede salário de volta: “Aflito”

Alvo de medidas cautelares no inquérito que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSol), o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Giniton Lages pediu ao STF que possa voltar a receber integralmente o seu salário. Ao ministro Alexandre de Moraes, ele alegou que tem recorrido a doações de parentes e colegas de profissão para sobreviver nos últimos seis meses.

“Há mais de um semestre sem poder utilizar o total de sua remuneração, o requerente [Giniton] enfrenta uma situação socioeconômica muito aflitiva, tornando-se dependente do compassivo, porém esporádico e incerto, apoio financeiro de familiares, amigos e colegas, como as ações solidárias promovidas pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro (Sindelpol-RJ)”, diz um trecho do pedido do delegado na Justiça.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Delegado Giniton Lages Agência Brasil 2 de 6 Montagem sobre fotos de Fernando Frazão/Agência Brasil 3 de 6 O delegado Giniton Lages Reprodução 4 de 6 5 de 6 Além de Marielle, criminosos assassinaram Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava Renan Olza/Camara Municipal do Rio de Janeiro 6 de 6 Marielle Franco era vereadora do Rio de Janeiro (RJ) pelo PSol Renan Olza/Camara Municipal do Rio de Janeiro

Ainda de acordo com Giniton, ele e sua família não terão mais condições de honrar os encargos do financiamento do apartamento onde moram, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. O delegado também argumenta que tem dois filhos em escola particular e precisa pagar as mensalidades.

Giniton Lages foi o delegado que iniciou a apuração sobre o assassinato de Marielle Franco. Ele foi indicado pelo então chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, preso sob suspeita de ter ajudado no planejamento do crime e por acobertá-lo.

Salário de R$ 25 mil

Indiciado no inquérito, ele foi afastado do cargo e perdeu acesso ao salário. Após pedido inicial, Moraes chegou a liberar o saque de um salário mínimo, mas Giniton alega que o valor não é suficiente para manter sua “típica vida de classe média”.

Giniton diz que tem um gasto médio de R$ 8,5 mil com despesas relacionadas a moradia e outros R$ 3,4 mil com a educação dos filhos. Seu salário como delegado é de aproximadamente R$ 25 mil. Desde março, ele está suspenso do exercício de função pública, usando tornozeleira eletrônica e com obrigação de recolhimento noturno.

Nesta segunda-feira (21/10), o STF começou a ouvir os supostos mandates do assassinato: o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão. Eles são irmãos e estão presos preventivamente.