Delino Marçal e Diego Fernandes emocionam durante encerramento da Festa da Cidade

O encerramento da Festa da Cidade nesta segunda-feira (09) reuniu e emocionou fiéis para a celebração dos 38 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas, que se consolidou enquanto capital do Extremo Sul baiano através da força e da fé de seu povo. Delino Marçal e Diego Fernandes comandaram o palco principal no último dia do evento, que pela primeira vez abraçou tanto evangélicos como católicos que estiveram presentes na Avenida das Nações.

A programação contou também com as bandas Ministério Atos, Firmes na Fé, Eternos Amigos e Templos de Adoração; além das participações especiais de Keyla Fernandes, Mael Bonfim, Fabrício Cardoso e Zé Vitor e banda. O bispo Dom Jailton e o apóstolo Jonas concederam uma palavra, fizeram uma oração pela cidade e agradeceram ao prefeito Dr. Marcelo Belitardo pela realização do evento, que abrangeu um público diverso. “Essa é a segunda vez que venho na festa e estou gostando bastante”, disse Denise Lima, que trabalha como empregada doméstica. “É muito importante dar espaço pras comunidades religiosas; nos sentimos acolhidos”.

Instituições como a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros prosseguiram com o reforço da segurança em inúmeros pontos da festa. Sendo um dia mais tranquilo e voltado para toda a família, as barraquinhas de alimentos foram outro sucesso da noite: “o movimento nos outros dias foi bom, mas hoje o fluxo de fregueses está bem maior. Já conseguimos zerar o estoque de hoje em pouco tempo”, explicou Claudete Almeida, que trabalhou no Espetinho na Chapa. “A Festa da Cidade nos ajuda a ganhar um dinheiro extra e faz com que nosso negócio seja reconhecido fora daqui”.

Com isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas encerra a Festa da Cidade do ano de 2023, reforçando o caráter cultural, social e econômico do evento que já é um marco da região.

