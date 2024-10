Demência: Famosos que morreram da triste doença ou convivem com ela

Na Medicina, a demência é um termo geral para a capacidade prejudicada de lembrar, pensar ou tomar decisões. Existem muitos distúrbios que se enquadram nessa categoria, desde o mal de Alzheimer até a demência por corpos de Lewy. Mas, embora muitas vezes pensemos na demência e na doença de Alzheimer como partes normais do envelhecimento, esse não é realmente o caso. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) estima que até 40% dos casos de demência são realmente evitáveis, ou pelo menos podem ser adiados. Como o resto da população, muitas celebridades foram diagnosticadas com algum tipo de demência na terceira idade ou mesmo no final da vida. No entanto, alguns famosos desenvolveram a condição de forma mais precoce.

Inclusive, o icônico ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu aos 66 anos em 24 de outubro de 2024. O ícone do boxe foi vítima de demência pugilística. Segundo o Metrópoles, ele sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), uma doença incurável, similar ao mal de Alzheimer, causada por golpes frequentes na cabeça.

Maguila vivia há alguns anos em uma clínica de Itu, no interior de São Paulo. O ex-atleta recebia tratamento paliativo em busca de melhor qualidade de vida e longevidade.

Maguila lutou profissionalmente entre 1983 e 2000. Ao todo, foram 85 lutas oficiais em 17 anos. Seu currículo é impressionante: 77 vitórias – sendo 61 por nocaute -, sete derrotas e um empate técnico. Entre as lutas mais especiais, confrontos contra nomes como Evander Holyfield e George Foreman foram alguns dos mais icônicos.

No ano passado, a TV Cultura lançou ‘Maguila, Um Lutador’, minissérie de dois episódios, inspirada na carreira do boxeador.

Na galeria, conheça outras estrelas que vivem ou conviveram com demência.