Demi Lovato se pronuncia sobre morte de lutador brasileiro, seu ex

Demi Lovato se manifestou e lamentou a morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, o Bomba, seu ex. O atleta foi encontrado morto em Chicago, nos Estados Unidos, na madrugada de terça-feira (15/10).

“Muito triste. Enviando amor para você, querido. Descanse em paz, doce anjo”, comentou Demi em uma publicação da artista Kim DeJesus, sobre a morte do lutador.

Demi Lovato e Bomba ficaram juntos por cerca de quatro meses, entre 2016 e 2017. O lutador também teve um affair com a atriz Fernanda Paes Leme.

O atleta deixou uma filha de um ano, fruto do relacionamento com a modelo norte-americana Kayla Lauren, sua atual parceira. A causa da morte do lutador ainda não foi revelada.