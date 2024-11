Demi Moore apoia filha Scout Willis em atuação ao vivo em Nova York

Demi Moore, de 62 anos, não esconde o orgulho que sente pela filha Scout Willis e fez questão de compartilhar esse momento especial com seus seguidores no Instagram.

No sábado, 16 de novembro, a atriz publicou nos stories da rede social um registro da apresentação ao vivo de Scout, de 33 anos, no The Loft at City Winery, em Nova York. O show aconteceu no dia anterior, 15 de novembro.

Demi parecia estar na primeira fila da plateia enquanto gravava a performance da filha, que cantou a música “Over and Over” acompanhada por uma banda ao vivo. A atriz escreveu na publicação: “Scout Willis ao vivo em Nova York”, demonstrando todo o apoio e carinho.

O momento foi amplamente comentado, reforçando a conexão especial entre Demi Moore e sua filha, que segue trilhando seu caminho na música.

© Demi Moore/Instagram

Scout é fruto do casamento terminado de Demi Moore com Bruce Willis. O ex-casal tem ainda em comum as filhas Rumer, de 36 anos, e Tallulah, de 30.

Leia Também: Ladrões entram no Castelo de Windsor enquanto família real dormia