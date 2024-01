Demissão de Marta é publicada e Ricardo Nunes diz que a “vida segue”

Ex-prefeita de São Paulo será vice na chapa de Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura pelo Psol

Marta Suplicy aceitou o convite de Lula para ser vice de Guilherme Boulos Marcelo Camargo/Agência Brasil

PODER360 10.jan.2024 (quarta-feira) – 11h06



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), demitiu nesta 4ª feira (10.jan.202) Marta Suplicy da função de secretária de Relações Internacionais depois de ela aceitar ser vice na chapa de Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura pelo Psol. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da cidade. Eis a íntegra (PDF – 126 kB).

Marta selou a decisão de se unir a Boulos depois de ter encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 2ª feira (8.jan). Em carta de demissão, afirmou que está seguindo “caminhos coerentes” com sua trajetória política.

Decepcionado, Nunes conversou com Marta na tarde de 3ª feira (9.jan) para definir a demissão. “Chamei ela, conversamos e vida que segue”, disse o prefeito sobre a situação em entrevista à GloboNews. Na chapa de Boulos, a ex-prefeita vai concorrer contra ele pela prefeitura de São Paulo.

A convite de Lula, Marta vai retornar ao PT, partido que ajudou a fundar. Em 2015, ela deixou o PT. À época, dizia não ser possível “conviver” com os escândalos de corrupção.

Depois, Marta fez inúmeras críticas ao partido e a nomes da sigla, principalmente a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), a quem chamou de “Judas”, e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamado por ela em 2016 de “pior prefeito que São Paulo já teve”.

A cúpula do MDB minimizou a ida de Marta para a chapa que disputará contra Ricardo Nunes. A avaliação é de que o PT paulista pode rachar diante da entrada de alguém que estava fora do partido na principal disputa eleitoral do país. Além disso, a crença é que a presença de Marta minimizaria os possíveis ataques contra Nunes.