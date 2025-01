Demolidor – Renascido: 8 curiosidades do trailer que você precisa ver

O primeiro trailer oficial de “Demolidor: Renascido” já foi divulgado e trouxe diversas novidades sobre a obra que estará disponível no Disney+. A série apresenta uma nova fase na jornada de Matt Murdock (Charlie Cox), um advogado cego, que após ser exposto a uma substância radioativa em um acidente na infância, ganhou sentidos incríveis.

Então, o personagem passa a viver em duas frentes: durante o dia ele é um advogado que luta por justiça por meio de seu trabalho no escritório Nelson & Murdock, já à noite ele vira o vigilante Demolidor para proteger a Cozinha do Inferno, em Nova York.

Na produção, o Demolidor vai ter que enfrentar Wilson Fisk (Vicent D’Onofrio), um ex-chefe da máfia, que passou a buscar por ambições políticas e consolidação de seu poder. Com isso, a série traz muita ação, fantasia e drama, o que deixam os fãs ainda mais ansiosos para a estreia. Enquanto ela não ocorre, é possível ter algumas informações curiosas da trama por meio do trailer. Continue a leitura e confira!

Demolidor – Renascido: vai ser uma continuação da série anterior?

Muitos fãs estão se questionando se “Demolidor: Renascido” é uma continuação da série Demolidor, que teve três temporadas na Netflix. A verdade é que existe uma grande conexão entre elas, algo que foi falado inclusive pelo protagonista da trama, o ator Charlie Cox, em entrevista ao portal Empire.

“Houve uma conversa no começo sobre reinventar a coisa toda, para ver se Matt era uma pessoa um pouco diferente, mas acabou sendo mais uma continuação. Muita da história continua. Os relacionamentos e dinâmicas estabelecidos nas temporadas anteriores ainda existem”, afirmou o ator.

Inclusive, após alguns anos, o relacionamento entre o trio Matt, Foggy (Elden Henson) e Karen Page (Deborah Ann Woll) passa a ser muito bom, mesmo após algumas desavenças que tiveram na série da Netflix.

Confira o trailer da nova produção

Demolidor – Renascido: confira 8 curiosidades do trailer

O trailer apresentou diversos aspectos incríveis em relação à nova produção, trazendo grandes referências e detalhes que adiantam acontecimentos na série. A seguir, veja 8 curiosidades.

1 – Wilson Fisk é o prefeito de Nova Iorque

Wilson Fisk, prefeito de Nova Iorque – Imagem: Reprodução/Trailer oficial

Inspirado nas histórias em quadrinhos (HQs) recentes do Demolidor, Wilson Fisk, grande vilão da série, aparece como o prefeito de Nova Iorque. Ainda não é possível ter certeza de como será a atuação do prefeito, mas nos quadrinhos ele se torna um grande adversário de todos os vigilantes da cidade, como o Demolidor.

No trailer, Matt aparece questionando a manipulação do sistema. Isso nos leva a entender que o mandato do vilão como prefeito não será muito tranquilo e muito menos amigável com o Demolidor.

2 – Matt Murdock não está mais se relacionando com Karen Page e com a Jennifer Walters

Novo relacionamento de Matt Murdock – Imagem: Reprodução/ Trailer oficial de Demolidor: Renascimento

No trailer, Matt Murdock aparece se relacionando com a personagem Heather Glenn (Margarita Levieva), o que indica que ele deixou Karen Page e Jennifer Walters de escanteio.

Nas HQs, Heather faz o papel de uma socialite que auxilia Matt em suas finanças no escritório de advocacia. Porém, ao descobrir que o pai dela é um criminoso, ele passa por diversas crises familiares, acarretando a morte do homem e de sua filha. Não necessariamente será isso que vai ocorrer na série, mas é uma possibilidade.

3 – O breve fim da carreira do Demolidor

Imagem: Netflix/Divulgação

Pelo que parece no início da série Matt não será mais o Demolidor. Isso é indicado pela conversa entre ele e o prefeito da cidade mostrada no trailer. Nela, Wilson pergunta o motivo pelo qual o personagem deixou de ser um vigilante. Em seguida, aparece uma cena com a máscara do herói caindo de um prédio.

Matt afirma não atuar mais como o Demolidor, pois ele ultrapassou uma linha. Não é possível saber o que ocorreu, mas dá para perceber que isso dará ritmo aos acontecimentos da série.

4 – Vigilantes andando de máscara em Nova Iorque

Vigilantes de máscara – Imagem: Reprodução/Trailer oficial de Demolidor: Renascimento

Várias cenas do trailer mostram pessoas mascaradas cometendo crimes ou lutando contra criminosos. Isso pode ter ligação com a ideia do então prefeito criar uma lei contra os vigilantes. No trailer, há o Tigre Branco e outros personagens em cenas de muita ação.

Muito se especula que essa onda de pessoas utilizando máscara seja para buscar justiça ou vingança com as próprias mãos, o que provavelmente pode ter sido provocada por um possível período de ausência do Demolidor em ação.

5 – Possível participação de Luke Cage

Imagem: Marvel

Já se sabe que o Justiceiro, personagem adaptado pela Netflix, estará na nova série. Porém, ainda há uma incógnita em relação à aparição de outros super-heróis, como o Luke Cage.

No entanto, no trailer, se você olhar atentamente, verá que há uma referência ao Harlem’s Paradise – local extremamente importante nas duas temporadas de Luke Cage.

6 – Mesmo teor de violência da série da Netflix

Cena em que o Demolidor causa uma fratura exposta em outro personagem – Imagem: Reprodução/ Trailer oficial de Demolidor: Renascimento

Há várias cenas agressivas no trailer, trazendo muito sangue e lutas bem intensas, o que também é algo esperado pelos fãs, os quais vão ser diversos com muita ação, inclusive com uma cena em que o Demolidor quebra a perna de um cara em um beco.

7 – Demolidor provavelmente volta à ação após ter a casa invadida

Cena da invasão à casa de Matt – Reprodução/ Trailer oficial de Demolidor: Renascimento

Não é possível saber o motivo apenas pelo trailer, mas no vídeo há o momento em que a casa do Demolidor é invadida. Então, ele entra em ação e reage, voltando a ser o herói que todos conhecem.

8 – Muse estará na série

Muse no trailer da série – Reprodução/ Trailer oficial de Demolidor: Renascimento

Muse é um serial killer com gosto peculiar por arte. Ele estreou em Demolidor #11 de 2016. O vilão é extremamente perigoso e seu corpo age como uma espécie de buraco negro sensorial, sendo capaz de captar estímulos e embaralhar o senso de radar de Matt Murdock.

Ele é um dos inimigos mais mortais do Demolidor e pode ser uma peça chave na nova série do herói.

Quando lança “Demolidor: Renascido”? Também de acordo com o trailer, “Demolidor: Renascido” está previsto para estrear no dia 4 de março. Onde assistir “Demolidor: Renascido” no streaming? A nova série poderá ser assistida na Disney+.

