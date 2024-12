Dendezeiro produz coleção inspirada em Mufasa: O Rei Leão

A marca brasileira Dendezeiro, referência em inovação e representatividade na moda nacional, foi escolhida pela Disney para criar uma coleção exclusiva inspirada no filme Mufasa: O Rei Leão, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (19/12). A coleção une a estética nordestina — característica da etiqueta — à riqueza cultural africana retratada na obra cinematográfica.

Vem conferir!

Dendezeiro x Disney: uma fusão de narrativas

Composta por oito looks, a coleção da Dendezeiro traduz os elementos visuais e simbólicos de Mufasa: O Rei Leão sob a ótica criativa da marca. Os tons terrosos, amarelos vibrantes, verdes intensos e texturas naturais, como palha e couro, conectam as savanas africanas ao sertão brasileiro.

Inspirada por personagens e cenários do filme, a linha transcende a moda e oferece uma narrativa visual que celebra a ancestralidade e o poder transformador da criatividade local.

“A Bahia é uma potência criativa. Participar desse projeto é uma forma de mostrar como nosso design emergente é sinônimo de futuro. Estamos muito empolgados em compartilhar o que criamos a partir dessa conexão com o universo de Barry Jenkins e da Disney”, afirmou Hisan Silva, CEO e Diretor Criativo da Dendezeiro em comunicado à imprensa.

Sobre a Dendezeiro

A Dendezeiro, liderada por Hisan Silva e Pedro Batalha, consolidou-se como a maior grife negra do Brasil, segundo o portal Mundo Negro. A marca, que já acumula prêmios como Marca do Ano pelo Instituto C&A, continua a ampliar a própria relevância no cenário internacional com projetos que integram cultura e moda, como este.

Com o apoio da Ashé Ventures, empresa fundada por Viola Davis e Maurício Mota, a marca alcançou novos patamares em 2024, com destaque para a participação do line-up no São Paulo Fashion Week, no qual apresentou desfiles aclamados pelo público — com direito a elogio da própria Viola Davis.

“A coleção reflete o impacto global da moda brasileira e estabelece uma ponte cultural entre a identidade nordestina e outras partes do mundo. É uma celebração de nossa criatividade e ancestralidade”, complementou Pedro Batalha, CEO e diretor criativo da Dendezeiro.

Para a Disney, a escolha da Dendezeiro para esse projeto reforça a importância da diversidade e da inclusão como pilares fundamentais. Porém, embora as peças da coleção sejam exclusivas e não estejam à venda, o impacto dela vai além do vestuário.