Dengue: agentes seguirão entrando em casas mesmo se o dono não deixar

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) renovou a autorização para que agentes de saúde que atuam no combate à dengue, chikungunya e zika possam entrar em residências em que o morador recuse o acesso. O objetivo é combater os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.

A medida, que expirou no último domingo (26/1), foi renovada na segunda-feira (27/1) a pedido do Governo do DF (GDF) e terá validade de um ano.

Os agentes de saúde do DF poderão acessar também os imóveis fechados e/ou abandonados. Para tanto, deverão estar identificados com crachá e roupas adequadas.

Enquanto isso, o GDF deverá divulgar a medida para a população por meios oficiais, detalhar o que os agentes farão os nos imóveis e relatar à Justiça os dados do imóvel vistoriado e os nomes dos profissionais que adentraram cada residência.

Casos caem 97%

O GDF conseguiu uma queda vertiginosa de 97,6% nos casos de dengue em 2025, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Na primeira semana do ano, foram registradas 196 infecções pela doença na capital federal, com oito mortes. Já nos primeiros sete dias de janeiro de 2024, a capital contabilizava 8.228 casos e nenhum óbito.

O número é resultado de um trabalho de ação promovido pelo GDF ainda no período da estiagem, em 2024. O governo local nomeou, ao todo, 500 agentes para fiscalizar e orientar a população, instalou armadilhas e se organizou em uma força-tarefa para acabar com possíveis criadouros do Aedes aegypti.

Vacine seu filho!

Paralelo ao fato de o DF ter reduzido drasticamente o número de infecções, a população não tem aderido à vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a doença. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), apenas 46% do público-alvo tomou a primeira dose e somente 18,9%, a segunda.

“Não podemos permitir que doenças que têm vacina estejam em nosso território e ameacem as pessoas”, defendeu a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

“Minha preocupação é a gente falar que baixou e a população esquecer dos cuidados”, destacou o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Atualmente há 17 mil doses de vacina nos estoques da Rede de Frio Central (GRF). O montante é o suficiente para atender a todo o público-alvo. Vale lembrar que quem recebe a primeira dose tem garantida a aplicação da segunda.

Os pontos de vacinação estão disponíveis neste link.