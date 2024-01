Dengue: Ibaneis vê “crise muito grande” e pede ações rápidas de pastas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), classificou o avanço dos casos de dengue na capital como “crise muito grande de saúde”. Ele participou da 18ª edição do programa “GDF mais perto do cidadão – especial combate à dengue”, realizado na manhã deste sábado (27/1), no Recanto das Emas, e pediu ações rápidas das secretarias, que atuam de forma conjunta contra a doença.

“Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Inclusive, essa semana nós decretamos emergência por causa da dengue, para poder facilitar o atendimento da Secretaria de Saúde. Então, para nós, hoje é um dia muito importante. Estar perto da população é muito bom”, disse Ibaneis.

O programa realizado no Recanto das Emas reuniu diversas pastas do Governo do Distrito Federal (GDF). A Saúde conscientizou a população em relação aos serviços públicos e sobre como evitar o avanço da dengue. Já Defensoria Pública auxiliou quem precisou de ajuda jurídica e o Departamento de Trânsito (Detran) promoveu ações educativas, por exemplo.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) participou da coordenação das atividades, que tiveram foco na prevenção contra o Aedes. “Esse trabalho que a Sejus faz, em parceria com os demais órgãos do Distrito Federal, atende a população, atende a comunidade. E a gente quer exatamente isso, estar cada vez mais perto do povo do Distrito Federal. Ontem (sexta), nós tivemos a oportunidade de publicar um decreto também criando um grupo de trabalho executivo para que a gente possa ter ações cada vez mais rápidas, unindo todas as pastas”, pontuou o governador.

O GDF criou ainda, nessa sexta-feira (26/1), o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e controle às doenças transmitidas pelo Aedes. O texto institui a Sala de Coordenação que adota medidas de contenção e enfrentamento das enfermidades provocadas pela dengue.

As ações acontecem após o GDF declarar, nessa última quinta-feira (25/1), situação de emergência na saúde pública, devido à explosão de casos da dengue e ao risco de epidemia de dengue e outras arboviroses. O Grupo Executivo conta com diversos órgãos, desde a Casa Civil e a Secretaria de Saúde até a Novacap e a Secretaria de Economia, por exemplo.

A capital federal registrou 16.079 casos prováveis da doença, entre 1º de janeiro e o último sábado (20/1). O total representou um aumento de 646,5% em relação ao mesmo período de 2023. Três mortes foram confirmadas até o momento decorrentes da doença.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, atualizados na manhã dessa quinta-feira (25/1), o Distrito Federal possui a maior incidência de casos prováveis de dengue no Brasil, registrando 477 ocorrências da doença a cada 100 mil habitantes só em 2024. O número coloca a capital federal como local com mais casos proporcionais de dengue no país.

Em meio ao aumento de casos de dengue, Ibaneis Rocha exonerou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero Martins. Ele era responsável pelas políticas de combate à dengue da Secretaria de Saúde.

Neste sábado, uma equipe de cerca de 300 bombeiros fez mais uma ação contra o mosquito, partindo da sede do programa “GDF mais perto do cidadão”, com expectativa de visitar mais de 4 mil imóveis, entre residências, comércios, depósitos e terrenos baldios.

Dengue, Zika e Chikungunya: saiba como diferenciar as doenças:

Dengue, Zika e Chikungunya são doenças cujos nomes são conhecidos no Brasil. Os três vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, têm maior incidência no país em períodos de chuva e calor, e apresentam sintomas parecidos, apesar de pequenas sutilezas os diferenciarem Joao Paulo Burini

Febre, dor no corpo e manchas vermelhas são sintomas comuns de todas as doenças. Apesar disso, a forma distinta como evoluem, a duração dos sintomas e o grau de complicação são algumas das diferenças entre elas IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Estar atento aos sinais e saber identificar as distinções é importante para um diagnóstico e tratamento precisos, pois, apesar do que se pensa, essas doenças são perigosas e podem matar boonchai wedmakawand/ Getty Images

Na dengue, os sinais e sintomas duram entre dois e sete dias. As complicações mais frequentes, além das já mencionadas, são dor abdominal, desidratação grave, problemas no fígado e neurológicos, além de dengue hemorrágica Uwe Krejci/ Getty Images

Além disso, dores atrás dos olhos e sangramentos nas mucosas, como a boca e o nariz, também podem acontecer em pacientes que contraem a dengue SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Os sintomas da zika são iguais aos da dengue, só que a infecção não costuma ser tão severa e passa mais rápido. Há, no entanto, um complicador caso a pessoa infectada esteja grávida Sujata Jana / EyeEm/ Getty Images

Nestas situações, a doença pode prejudicar o bebê em formação causando microcefalia, alterações neurológicas e/ou síndrome de Guillain-Barré, no qual o sistema nervoso passa a atacar as células nervosas do próprio organismo DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Já os sintomas da chikungunya duram até 15 dias e, segundo especialistas, provoca mais dores no corpo, entre as três doenças Peter Bannan/ Getty Images

Assim como a infecção pela zika, a chikungunya pode resultar em alterações neurológicas e síndrome de Guillain-Barré Joao Paulo Burini/ Getty Images

Apesar de não existirem tratamentos para as doenças, há medicamentos que podem aliviar os sintomas, bem como a indicação de repouso total. Além disso, aspirinas não devem ser utilizadas, pois podem piorar o quadro do paciente Milko/ Getty Images

Caso haja suspeita de infecção por qualquer um dos vírus, é importante ir ao hospital para identificar do que se trata e, assim, iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível FG Trade/ Getty Images

O Aedes aegypti é um mosquito que se aproveita de lixo espalhado e locais mal cuidados e é favorecido pelo calor e pela chuva. Por isso, impedir a presença de água parada em sua casa, rua e empresa é o suficiente para travar a proliferação do inseto Bloomberg Creative Photos/ Getty Images

Prioridade na vacinação Na última quinta-feira (25/1), o Distrito Federal entrou na lista de prioridades do Ministério da Saúde para receber as vacinas contra a doença. Ibaneis Rocha disse acreditar que o DF receba doses na metade do mês de fevereiro.

A campanha de vacinação contra a virose tem especial atenção para as regiões endêmicas, em 521 municípios brasileiros (9% do total). A escolha das prioridades seguiu três critérios: municípios de grande porte (com mais de 100 mil habitantes); com alta transmissão da dengue registrada em 2023; e com maior predominância de casos do tipo 2 (Denv-2).

Engenho das Lages Ibaneis também visitou obras executadas em Engenho das Lages, no Gama, durante a manhã de sábado. A região agora conta com uma passarela para pedestres, um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e um posto da Polícia Militar, por exemplo. O governador também prometeu, para o futuro, realizar o calçamento de oito ruas e ampliar a rede de água.

“Essa comunidade do Engenho das Lages estava abandonada há muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de vir aqui na campanha de 2018, ouvimos as lideranças comunitárias, todas as necessidades que existiam. A passarela que foi instalada aqui, reforma da escola. Tudo o que foi pedido para nós, estamos realizando, para deixar essa comunidade vivendo em paz, com recursos aqui do Distrito Federal, com emendas dos nossos parlamentares. É um trabalho em conjunto.”