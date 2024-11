Denúncia anônima leva Jojo Todynho e plataforma de jogos para Justiça

Os últimos meses não têm sido fáceis para Jojo Todynho. Desde um anúncio polêmico sobre sua posição política, a influencer tem perdido seguidores e contratos de publicidade. E a coluna Fábia Oliveira descobriu que, em paralelo, a cantora ocupa também a mira de uma denúncia anônima na Justiça.

A denúncia sigilosa foi realizada e endereçada ao Procurador da República. O denunciante pediu para não ser identificado, alegando temer por sua integridade física.

Em época de Operação Integration, o relato se debruça sobre a relação de Jordana Gleise e as plataformas de apostas.

13 imagens Fechar modal. 1 de 13 Jojo Todynho posa de look preto Instagram/Reprodução 2 de 13 Jojo Todynho analisou vitória de Trump Instagram/Reprodução 3 de 13 Em meio às polêmicas, Jojo Todynho será capa da revista da Avon Instagram/Reprodução 4 de 13 Jojo Todynho 5 de 13 Jojo Todynho anuncia candidatura em 2026 e dispara contra governantes Reprodução 6 de 13 Jojo Todynho Reprodução/Instagram 7 de 13 Jojo Todynho 8 de 13 Jojo Todynho Instagram/Reprodução 9 de 13 Jojo Todynho Instagram/Reprodução 10 de 13 Jojo Todynho está estudando direito Instagram/Reprodução 11 de 13 Jojo Todynho Foto: Instagram/Reprodução 12 de 13 A artista foi campeã de A Fazenda, reality da Record TV 13 de 13 Jojo Todynho Reprodução

No documento, a aproximação de Jojo Todynho com a Esportes da Sorte é exposta e colocada sob as lentes das relações de consumo. O denunciante pede que a atividade como garota-propaganda da plataforma seja alvo de uma investigação.

Nos autos, Jojo é acusada de colocar em risco seus seguidores, potenciais consumidores, ao divulgar jogos de azar. O denunciante afirma que a influencer realiza propaganda ilícita e fere as relações de consumo. Em português claro e objetivo, Jojo Todynho é acusada de exercer publicidade abusiva, ferindo o Código de Defesa do Consumidor.

Com a denúncia anônima, a manutenção do sigilo do denunciante é o primeiro pedido feito. No entanto, o pedido principal é a abertura de um Inquérito Civil para apurar as irregularidades nas publicidades de Jordana e, após, penaliza-la legalmente. Além disso, foi requerido que Jojo Todynho seja obrigada a cessar com as propagandas da Esportes da Sorte.

Em outubro deste ano, o processo mudou de casa. A competência deixou o Ministério Público Federal e passou para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, é importante lembrar que o local de domicílio da influencer é o Rio de Janeiro. Agora, a acusação de prática de uma contravenção penal será processada por outra instituição.

No dia 29 de outubro, um mandado de intimação foi expedido para Jojo Todynho. O documento busca a ciência de Jordana acerca de uma audiência preliminar que já possui uma data para acontecer.

Em meio à perda de convites e acesso a diversas marcas, a abertura de um Inquérito Civil pode dar fim a um dos contratos mais importantes da cantora. São tempos difíceis para a voz de “Arrasou, Viado”.