Denúncia anônima revela esquema de tráfico no centro de Itabatã

Nesta segunda-feira (27) de janeiro, uma abordagem policial no distrito de Itabatã, extremo sul da Bahia, terminou com a prisão de um casal que confessou envolvimento no tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma denúncia indicando que um homem, trajando camisa escura e bermuda clara, estaria comercializando entorpecentes nas imediações da praça central.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma quantidade de substância análoga à maconha. Pressionado, ele revelou que havia mais drogas enterradas em um vaso branco na praça. Para aumentar o flagrante, afirmou que sua namorada havia escondido outro pedaço da mesma droga em uma laje, na entrada de uma residência próxima.

Após uma busca minuciosa, o total de 128 gramas do material ilícito foi apreendido. Ao serem conduzidos à delegacia territorial de Teixeira de Freitas, os dois relataram que estavam envolvidos no tráfico há apenas um mês.

O flagrante não só evidencia a ousadia dos criminosos iniciantes, como também a importância da ação policial rápida e do apoio da comunidade para combater o avanço do tráfico em locais públicos. O casal foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes, e o caso segue sob investigação.

O episódio expõe um problema recorrente que desafia a segurança de distritos como Itabatã: o tráfico de drogas infiltrado em áreas centrais e o impacto em toda a comunidade.