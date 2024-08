Denúncia de agressão: ex-presidente argentino tem celular apreendido

Reprodução/Infobae

1 de 1 imagem colorida fabiola yanez mostra hematomas – Foto: Reprodução/InfobaeA Justiça argentina apreendeu o celular do ex-presidente Alberto Fernández durante uma operação de busca no apartamento do ex-chefe do Executivo, na noite dessa sexta-feira (9/8). A medida faz parte das investigações para apurar uma denúncia de agressão feita pela ex-primeira-dama Fabiola Yãnez.

Segundo a imprensa local, a ação visa apurar se o ex-presidente continuou a “assediar” a ex-esposa mesmo após a Justiça proibi-lo de manter contato com Yãnez.

A ex-primeira-dama, de 43 anos, e Fernández, 65, foram casados durante todo o mandato dele, entre 2019 e 2022.

Fabiola fez a denúncia na última terça-feira (6/8), durante uma videoconferência com o juiz federal Julián Ercolini. Na quinta-feira (8/8), o site de notícias argentino Infobae divulgou fotos de Yañez com hematomas no braço e no rosto. Os machucados seriam decorrentes das agressões.

O portal também publicou mensagens trocadas entre os dois. “Você tem me agredido há três dias seguidos”, disse a ex-primeira-dama em mensagem pelo WhatsApp.

Em outro trecho, ela afirmou: “Isso não funciona assim, você me agride o tempo todo. É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação”.

Por meio de nota publicada nas redes sociais, o ex-presidente negou as acusações.

